Tassa rifiuti, una boccata d’ossigeno per le aziende dal Comune di Concorezzo

Il Comune di Concorezzo ha predisposto un fondo di 150mila euro in sostegno di famiglie e aziende locali nell’ambito del pagamento della tassa rifiuti (TARI). Si tratta di un’ulteriore iniziativa programmata per aiutare le realtà in difficoltà economica dovuta alla pandemia.

Come sarà distribuito il fondo?

Il fondo sarà così distribuito: 110mila euro in favore delle aziende e 40mila euro dei privati cittadini.

Per le utenze domestiche la riduzione tariffaria prevista è pari al 25% della bolletta. Per le aziende la riduzione della tariffa sarà del 25% sulla quota variabile e riceveranno il bollettino al netto dello sconto previsto.

Le ditte selezionate sono tutte quelle con un codice ATECO che prevedeva la chiusura delle attività nella fase di lockdown.

Criticità dovute alla pandemia

I privati cittadini che potranno usufruire della riduzione della tariffa sulla bolletta sono coloro che in famiglia hanno avuto criticità lavorative dovute alla pandemia a partire dal 23 febbraio (perdita del lavoro da parte di almeno uno dei componenti del nucleo famigliare, cassa integrazione, riduzione dell’orario di lavoro di almeno il 20% e mancato rinnovo di almeno un contratto i lavoro a termine).

Richieste in Comune entro il 31 ottobre

Le famiglie che ne hanno diritto devono presentare la richiesta in Comune entro il 31 ottobre. Il modello per la richiesta della riduzione tariffaria da parte delle famiglie sarà reso disponibile nei giorni in cui saranno distribuiti gli avvisi di pagamento. Qualora i cittadini aventi diritto avessero già pagato la TARI sarà possibile ottenere un rimborso.

La soddisfazione dell’assessore Mazzieri