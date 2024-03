Tegole pericolanti, arrivano i pompieri

Intervento dei Vigili del fuoco e della Polizia locale questo pomeriggio (sabato 30 marzo 2024) a Biassono per alcune tegole pericolanti.

Tegole pericolanti

L'allarme è scattato intorno alle 14.30 di questo pomeriggio, sabato 30 marzo 2024, in via Ansperto da Biassono. La segnalazione è stata fatta da alcuni cittadini che si sono accorti del crollo di alcune tegole da una cascina.

L'intervento

Ricevuta la segnalazione, sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti di Polizia locale per mettere in sicurezza l'area, che hanno poi richiesto anche l'intervento dei Vigili del fuoco per verificare il dissesto.