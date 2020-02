Tegole pericolanti, pompieri a Biassono

Tegole pericolanti a causa del forte evento, intervengono i pompieri a Biassono.

Tegole pericolanti

E’ accaduto poco fa a Biassono, in via della Misercordia. Un passante ha notato una tegola pericolante sul tetto di una cascina e ha dato l’allarme. Sono state probabilmente le forti raffiche di vento a spostare la tegola che cadendo avrebbe potuto colpire qualcuno. Il tempestivo intervento degli agenti di Polizia locale ha evitato il peggio. Gli agenti, giunti sul posto per effettuare un sopralluogo, hanno allertato immediatamente i Vigili del fuoco che sono arrivati con l’autoscala. I pompieri hanno raggiunto il tetto e lo hanno messo in sicurezza.

Sotto controllo una cascina

Ricevuta la segnalazione, sul posto si è recato anche il sindaco Luciano Casiraghi. Il primo cittadino ha appurato che non si tratta di una situazione pericolosa ma comunque da tenere sotto controllo. Per tanto ha invitato i residenti nella cascina a presentarsi al più presto in Comune, all’ufficio Edilizia privata, per avviare la pratica di sistemazione e messa in sicurezza del tetto.

Allerta meteo per vento forte

Nel frattempo la Protezione Civile ha emesso un’allerta per vento forte (codice arancione) che continuerà anche nella giornata di domani, mercoledì 26 febbraio 2020.

Il servizio anche sul Giornale di Carate in edicola martedì 3 marzo 2020.

