“Tenete comportamenti responsabili, anche per strada”. Ai genitori un ringraziamento: “In questo momento siete il modello più importante”.

Nei giorni scorsi il Prefetto Patrizia Palmisani, con la collaborazione dell’Ufficio scolastico territoriale, ha voluto inviare un messaggio agli studenti della Provincia di Monza e della Brianza, all’indomani della ripresa della scuola e di tante altre attività che hanno consentito ai più giovani di recuperare molte esperienze che nel corso degli ultimi mesi si erano interrotte.

Il Prefetto ha sottolineato che “il lockdown è stato un’esperienza senza precedenti per tutta la nostra comunità, e dunque il ritorno alla vita di relazione deve essere accolto con gioia, ma anche con prudenza e responsabilità. Il nemico che abbiamo imparato a conoscere, infatti, non è stato sconfitto e l’emergenza sanitaria non è ancora superata”.

Ha dunque richiamato l’attenzione dei ragazzi sul fatto che «ora e nei prossimi mesi, dobbiamo tutti insieme rinnovare l’impegno necessario per proteggere noi stessi, le nostre famiglie e i nostri cari”.

In che modo? “Facendo attenzione a tenere anche al termine delle lezioni, per strada e in ogni altro luogo, i comportamenti responsabili e virtuosi appresi a scuola e in famiglia”.

“So bene che ciò costerà impegno e sacrificio, ma in questo modo dimostrerete, ancora una volta, il grande contributo che i giovani cittadini sono in grado di offrire alla comunità“.

Dopo aver rivolto un grato pensiero ai genitori – “che anche in questa fase sono il modello più importante, insegnandovi dentro casa e in famiglia il senso di responsabilità e l’importanza delle regole” – il Prefetto Palmisani ha salutato gli studenti ricordando che “quella che ci aspetta è una grande sfida, ma sono convinta che, con l’impegno di tutti, potremo vincerla“.

