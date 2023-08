Tensione in stazione, esagitato aggredisce i Carabinieri: arrestato

Arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, è finito in carcere a Monza il 22enne che questa mattina ha dato in escandescenze alla stazione ferroviaria di Desio importunando i pendolari e danneggiando i cestini dei rifiuti.

Tensione in stazione, aggredisce i Carabinieri

E’ successo intorno alle 6.30. Ricevuta la segnalazione da alcuni pendolari preoccupati che la situazione sulla banchina degenerasse, allo scalo ferroviario di via Tagliabue si sono precipitati i Carabinieri della Tenenza di Cesano Maderno. All’arrivo dei militari, poi raggiunti dai colleghi del Radiomobile della Compagnia di Desio, il 22enne, un tunisino classe 2001 senza fissa dimora, finito già diverse volte nei guai con la giustizia, ha rifiutato di fornire le sue generalità e ha tentato la fuga per sfuggire all’identificazione.

In carcere un 22enne tunisino

Raggiunto subito e fermato, ha reagito, aggredendo i militari. Non gli è servito. Anzi. I Carabinieri sono riusciti a bloccarlo e arrestarlo per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Qualche ora più tardi il 22enne è comparso in Tribunale a Monza per il processo per direttissima, dove l’arresto è stato confermato. E’ stato quindi sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere e condotto nella casa circondariale di Monza.

(Nella foto: Carabinieri in stazione a Desio, foto d'archivio)