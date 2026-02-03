Tenta di fare una rapina sul treno, arrestato

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Seregno hanno deferito in stato di libertà un 29enne di nazionalità marocchina, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile del reato di tentata rapina, nonché

della violazione della normativa sull’immigrazione.

Il fermo

L’intervento è stato attivato a seguito di una segnalazione pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112, nella quale personale di un convoglio ferroviario in viaggio sulla tratta Como San Giovanni – Milano Rho riferiva di un’aggressione ai danni di una passeggera. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe tentato di sottrarre con violenza la borsa e il telefono cellulare alla donna, che ha tuttavia opposto una ferma resistenza, inducendo l’aggressore a desistere.

Approfittando della fermata alla stazione ferroviaria di Seregno, l’uomo si era rapidamente dileguato nelle vie adiacenti. Le ricerche tempestivamente avviate dai militari hanno consentito di rintracciare il 29enne a breve distanza dallo scalo ferroviario. Sottoposto a identificazione e fotosegnalamento, è emersa la sua posizione di irregolarità sul territorio nazionale.

La vittima, che ha riportato lievi ferite, è stata assistita sul posto da personale sanitario, rifiutando il trasporto in ospedale.