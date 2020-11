Tenta di ferirsi con una lama, donna soccorsa a Bruscò

Ha tentato di infliggersi dei tagli con una lama. Una donna di 48 anni è stata soccorsa ieri sera, giovedì 5 novembre 2020, all’ora di cena, nel quartiere Bruscò di Veduggio con Colzano.

Soccorsi a Bruscò

Erano le 19,15 quando i soccorritori della Croce Rossa di Paderno Dugnano e i Carabinieri della stazione di Besana in Brianza hanno raggiunto Bruscò, quartiere di Veduggio con Colzano. Una donna di 48 anni aveva tentato di ferirsi con una lama. Attivato in codice giallo, il personale sanitario ha accertato sul posto le buone condizioni della veduggese, trasportata per controlli in codice verde all’ospedale di Vimercate.

