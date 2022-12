Ha tentato di rubare il portafogli ad un'anziana di 77 anni mentre faceva la spesa ma è stata prontamente individuata da un'addetta alla sicurezza che ha allertato i Carabinieri. Oltretutto non era la prima volta: la 22enne, denunciata dai Carabinieri della stazione di Meda, aveva già colpito in svariate occasioni in altri supermercati delle province di Brescia, Como e Piacenza.

Tenta di rubare il portafogli ad un'anziana mentre fa la spesa: denunciata una 22enne

L'ultimo tentato furto è accaduto ieri a Seregno, all'interno del supermercato Esselunga, dove è stata fermata una 22enne bulgara, in Italia senza fissa dimora nubile, disoccupata, pluri-pregiudicata per reati contro il patrimonio e la persona.

In particolare, la ventiduenne, approfittando di un attimo di distrazione dell’anziana in quel momento impegnata tra gli scaffali nella scelta dei prodotti, ha infilato lestamente la mano nella borsa che era riposta nel seggiolino del carrello della spesa portando via il portafogli della 77enne e poi tentare di dileguarsi.

La 22enne però non aveva fatto i conti con una addetta alla sicurezza che, con discrezione, aveva cominciato a seguirla sin dal suo ingresso nel punto vendita e aveva assistito a tutta la scena e che ha prontamente bloccato la giovane in attesa dell’arrivo dei carabinieri.

Denunciata una 22enne

La 22enne è stata prelevata dai militari e portata in caserma per gli accertamenti del caso al termine dei quali è stata ancora una volta denunciata per tentato furto.