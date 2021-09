Tenta di rubare scarpe di marca, arrestato giovane di Giussano

Un uomo di 28 anni, residente a Giussano, è stato arrestato dopo avere tentato di rubare un paio di scarpe di marca.

Fermato un tunisino residente a Giussano

Nella giornata di ieri, venerdì 24 settembre 2021, la Polizia locale di Cantù - come riferiscono i colleghi di PrimaComo - si è recata per un controllo dell’area esterna al Centro Commerciale Mirabello, con l'obiettivo di verificare una segnalazione relativa alla possibile presenza di soggetti dediti all’accattonaggio molesto. Non riscontrando alcuna anomalia, gli agenti sono entrati all’interno della galleria commerciale. Lì hanno fermato e identificato un cittadino tunisino di 28 anni, residente a Giussano, colto nell’atto di allontanarsi dall’ipermercato dopo aver compiuto il furto di alcune paia di scarpe di marca.

Dal sopralluogo effettuato, gli agenti hanno anche rinvenuto le placchette antitaccheggio precedentemente rimosse dal ladro.

Il nordafricano, residente a Giussano, risultato privo di documenti di identificazione è stato quindi accompagnato in Questura a Como per il foto-segnalamento, dove è emerso che già precedentemente era stato arrestato per diversi reati quali rapina, furto ed evasione.

E' stato quindi tratto in arresto e successivamente denunciato all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato. Oggi il giudice, su richiesta del pubblico ministero, ha convalidato l’arresto operato dalla Polizia locale di Cantù. L’uomo, processato per direttissima, è stato condannato, con sentenza di patteggiamento, alla reclusione di 10 mesi con applicazione della misura della detenzione domiciliare.