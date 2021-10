Seregno

L'uomo è stato fermato in Piazza XXV Aprile, antistante la stazione di Seregno.

Ha tentato di tranciare la catena di sicurezza di una bicicletta e poi, all'arrivo degli agenti li ha spintonati provando a fuggire ma è stato arrestato.

Tenta di rubare una bicicletta e poi spintona gli agenti, arrestato un 41enne

A fermarlo sono stati gli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano Bovisa che hanno tratto in arresto il 41enne per tentato furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale. I poliziotti, al termine del servizio di vigilanza a bordo treno della tratta Saronno – Seregno, hanno notato l'uomo in Piazza XXV Aprile (antistante la stazione di Seregno) intento a tranciare con una tenaglia la catena di sicurezza di una bicicletta parcheggiata.

All’arrivo degli agenti, l’uomo li ha spintonati, tentando di fuggire lasciando a terra la tenaglia. Dopo pochi metri è stato raggiunto e ha reagito colpendo i poliziotti che lo hanno poi arrestato. Il 41enne, pluripregiudicato, è stato condotto alle camere di sicurezza della Questura di Milano, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.