Tenta di rubare una tv in un supermercato di Desio ma viene beccato

Tenta di rubare una tv al supermercato ma viene beccato. E' successo a Desio nei giorni scorsi. Denunciato dalla Polizia Locale un 49enne, che dovrà rispondere di furto aggravato.

Tenta di rubare una tv in un supermercato di Desio

Pensava di farla franca e di riuscire a rubare un televisore, lasciando il supermercato senza passare dalla cassa. Non ce l’ha fatta, però, a eludere gli uomini della sorveglianza che hanno poi richiesto l’intervento degli agenti della Polizia Locale. Protagonista in negativo un cittadino con una residenza a Sanremo, C.S., 49 anni, in trasferta in Brianza. L’uomo è infatti risultato avere già precedenti per furto e reati contro la persona e il patrimonio, oltre che per spaccio.

Ha messo la tv nel carrello e ha superato le casse senza pagare

Il 49enne nei giorni scorsi aveva deciso di fare la spesa in un noto supermercato della città, dove ha tentato di sottrarre il televisore, un apparecchio di 32 pollici. Lo aveva messo nel carrello, quindi ha cercato di passare da una cassa chiusa e in un primo momento ci è riuscito. Con carrello e televisore, senza aver pagato, si stava poi dirigendo verso il bar, dove aveva lasciato il monopattino elettrico, ma a questo punto gli uomini del servizio di sicurezza se ne sono accorti.

Fermato dagli uomini del servizio di vigilanza, che hanno poi chiamato la Polizia Locale

Il servizio di sicurezza si è perciò prontamente attivato. Gli uomini della vigilanza hanno individuato il ladro e, dopo averlo raggiunto, lo hanno fermato. Nel frattempo è stato richiesto l’intervento degli agenti della Polizia Locale, che in pochi minuti hanno raggiunto il supermercato. Il 49enne sanremese è stato successivamente fotosegnalato e denunciato. Dovrà rispondere di furto aggravato. Il televisore rubato, invece, è stato riconsegnato.