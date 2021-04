Tenta di scippare una donna, arrestato un 20enne. Il fatto è accaduto martedì sera a Cesano, nei pressi della stazione ferroviaria.

Tenta di scippare una donna, arrestato un 20enne

Erano circa le 19 di martedì sera quando una donna51 enne, mentre passeggiava nei pressi della stazione ferroviaria di Cesano Maderno, è stata aggredita da uno sconosciuto che nel tentativo di sottrarle la borsa a tracolla, le provocava una caduta con conseguenti escoriazioni sul corpo.

E’ stato un passante che ha assistito alla scena a dare l’allarme, mettendo in fuga lo scippatore, il quale nel tentativo disperato di far perdere le proprie tracce si è diretto verso la stazione dove ha trovato i militari della Tenenza di Cesano Maderno impegnati nell’ordinario servizio di perlustrazione.

I Carabinieri, insospettiti per la disperata fuga dell’uomo, hanno deciso di bloccarlo e al termine della ricostruzione a ritroso dell’intera dinamica lo hanno dichiarato in arresto per tentato furto con strappo.

All’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, il Tribunale di Monza ha disposto la traduzione in carcere.

L’uomo arrestato è un giovane 20enne di nazionalità egiziana, pregiudicato, senza fissa dimora.