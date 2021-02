Tenta di svaligiare la piattaforma ecologica, arrestato un 28enne

Tenta di svaligiare la piattaforma ecologica: un 28enne è stato arrestato grazie alla segnalazione dei volontari di Cogliate.

Tenta di svaligiare la piattaforma ecologica

Ha tagliato la recinzione della piattaforma ecologica e e si è introdotto per più giorni, soprattutto di notte, per radunare elettrodomestici e cavi in rame pronti per essere asportati.

Nei giorni scorsi l’arresto a Cogliate: si tratta di un marocchino di 28 anni fermato dai Carabinieri della Tenenza di Cesano Maderno mentre caricava sul suo furgone tutto il materiale elettronico radunato all’interno della piattaforma. Determinante il contributo del “Gruppo Volontari Cogliate” che hanno notato i movimenti sospetti dell’uomo e prontamente allertato i militari che, appena giunti sul posto, hanno bloccato l’uomo con la refurtiva: si tratta di 5 computer, 4 televisori, 15 motori di frigorifero e una considerevole quantità di rame.

All’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, il Tribunale di Monza ha disposto nei confronti dell’imputato la misura dell’obbligo di firma presso il Comando Stazione CC. di Seveso.