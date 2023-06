Tenta di violentare una donna in mezzo alla strada: arrestato maniaco recidivo. L'incredibile episodio di violenza è accaduto a Burago Molgora nella serata di martedì. L'uomo, un 50enne di Concorezzo, era già finito in manette per reati di violenza sessuale.

L'allarme è scattato intorno alle 19. La donna, una 50enne residente in paese, è stata sorpresa alle spalle mentre si trovava tra via Dante e via Puccini. Il maniaco l'ha cinta con un braccio per immobilizzarla e l'ha palpeggiata ripetutamente nelle parti intime. Nonostante lo shock, la donna ha tentato subito di reagire e ne è nata una colluttazione nella quale però ha rischiato di essere sopraffatta dal suo aguzzino.

L'intervento dei residenti

Ad allertare le Forze dell'ordine è stata una residente della zona, che uscita dalla propria abitazione ha sentito le urla della vittima e, intervenendo in suo aiuto, è riuscita a mettere in fuga il maniaco. A quel punto la telefonata al 112 e il tempestivo arrivo sul posto di un'ambulanza e dei Carabinieri, che hanno subito raccolto le testimonianze. La donna è stata quindi accompagnata ancora in stato di shock in ospedale, dove i medici le hanno riscontrato una serie di lividi sulle braccia dovuti all'aggressione.

L'arresto del maniaco

L'uomo, un 50enne di Concorezzo, è stato prontamente identificato e arrestato nel giro di pochi minuti. Stando a quando appreso, i Militari lo hanno sorpreso nel parcheggio della piscina poco distante mentre osservava donne e ragazzine uscire dal Centro sportivo in costume da bagno. Dopo gli accertamenti di rito, l'uomo è stato fermato e condotto in caserma.

I precedenti

Su di lui pende una lunga sfilza di precedenti simili. Già nel 2019, infatti, era stato arrestato dopo aver aggredito e violentato almeno una decina ragazze in tutto il Vimercatese. Una di loro, l'ultima vittima in ordine cronologico, aveva però reagito ed era riuscita a favorirne la cattura. Per lui, sposato e con famiglia, si erano aperte le porte del carcere con l'accusa di violenza sessuale. Ma dopo esserne uscito è tornato purtroppo alle sue oscene e indicibili abitudini per le quali ora dovrà rispondere nuovamente all'autorità giudiziaria.