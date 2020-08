Tenta il furto in un appartamento, ladro arrestato

Tenta il furto in un appartamento a Bovisio Masciago, i Carabinieri arrestano ladro di Limbiate.

Un 56enne di Limbiate colto in flagranza

I Carabinieri della Stazione di Varedo hanno arrestato in flagranza di reato per tentato furto in appartamento, un 56enne di Limbiate, già noto alle forze dell’ordine. L’intervento dei militari ha avuto inizio dalla chiamata di una donna al 112, residente in un condominio di Bovisio Masciago. Intorno alle 2 di notte, tra martedì e mercoledì, ha segnalato dei rumori anomali provenienti dall’appartamento al piano di sotto.

Alla vista dei Carabinieri il ladro ha cercato di nascondersi

Gli uomini dell’Arma si sono portati immediatamente sul posto. Qui hanno notato la presenza di un uomo sul balconcino di un appartamento al primo piano, che, alla vista dei Carabinieri, ha tentato inutilmente di nascondersi.

Una volta fermato e identificato, è stato accertato che si era arrampicato sul terrazzo, utilizzando le grondaie di scarico dell’acqua pluviale, e, una volta giunto sul balconcino, aveva tentato invano di forzare la porta finestra, dopo aver sollevato la tapparella.

Provvidenziale la chiamata al 112 della vicina

Provvidenziale la chiamata della vicina, dato che il proprietario dell’appartamento si trovava in ferie. Nei confronti dell’uomo, arrestato per tentato furto in abitazione, è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Tribunale di Monza.