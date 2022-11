Tenta il suicidio in albergo, grave una donna

Ha cercato di farla finita, assumendo una dose massiccia di farmaci: carabinieri e ambulanza ieri sera, mercoledì 23 novembre, all'albergo Habitat in viale Como.

Intervento provvidenziale dei carabinieri

E' in condizioni serie la donna di 58 anni che ieri sera ha cercato di togliersi la vita mentre era in albergo. E' ricoverata all'ospedale di Desio. L'allarme è scattato poco prima delle 19, dopo la segnalazione del marito ai carabinieri di Giussano, che dopo averla sentita al telefono si è preoccupato e ha subito contatto la caserma. Provvidenziale infatti è stato l'intervento dei militari della stazione di via Prealpi. Sul posto, in viale Como sono subito arrivati un'auto medica e un'ambulanza in codice rosso, oltre ai militari.

Intossicazione da farmaci

Da quanto è stato possibile ricostruire la donna avrebbe assunto una dose massiccia di farmaci per farla finita. E' stata trovata riversa a terra in una stanza. La porta era bloccata e i militari hanno dovuto forzare la finestra. E' stata quindi soccorsa e immediatamente sono arrivati in albergo gli operatori del 118 che, constatata l'intossicazione da farmaci, hanno provveduto a portala d'urgenza all'ospedale di Desio.