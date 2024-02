Tenta il suicidio nel box, salvato in extremis

Questione di attimi: quelli che hanno fatto la differenza tra la vita e la morte per un uomo di 44 anni che, in preda a un momento di debolezza, aveva scelto di farla finita.3

Gli «angeli» che lo hanno salvato sono state la donna per la quale lavorava da qualche tempo come collaboratore domestico e Silvia Ciotta, una operatrice Asa caratese. A lanciare il grido d’allarme è stata la prima quando, appena rientrata da una commissione e dopo averlo invano cercato tra le stanze di casa, si è precipitata nel box dello scantinato ritrovandolo ormai già privo di sensi. Si è sfiorata la tragedia nella mattinata di lunedì l’altro, 22 gennaio, nella frazione di Costa Lambro.

Solo la prontezza e la determinazione della donna, mamma di due figli, che si è avventata sull’uomo sollevandolo di peso per poi chiamare aiuto, hanno evitato il peggio. Provvidenziale il successivo intervento dell’operatrice Asa richiamata dalle sue urla disperate. Attimi interminabili, «di quelli che lasciano il segno», racconta ancora sotto shock al giornale la caratese.

«Al di là del gesto, la persona che l’ha fatto era un caro amico. Per questo non riesco a sentirmi felice per avergli salvato la vita, ma mi sento provata e delusa per non essere stata pronta ad avvertire le sue debolezze e di potergli dare una mano prima di quello che è poi accaduto. Era il minimo che potessi fare di fronte a quella scena per quanto le braccia mi facciano ancora male. Ma quello che mi fa più male è il cuore, perché davanti a un gesto così forte e disperato e soprattutto di una persona che conosci, ci si rende conto di quanto sia importante vivere la vita nel vero senso della parola, interrogarsi sul senso di un’esistenza che ci mette di fronte a prove e ostacoli che magari non riusciamo ad affrontare da soli e di quanto sia importante fermarsi davvero a riflettere. Non è il primo, non sarà l’ultimo purtroppo...», ha aggiunto ancora nel suo lucidissimo e sofferto racconto di quei minuti interminabili.

«Quando lo tenevo sollevato con tutte le mie forze ho gridato “aiuto” più volte e la prima persona che ha raggiunto il box ci ha messo un po’ ad arrivare, quasi forse intimorita dalla mia richiesta disperata. Sono ancora provata a giorni di distanza da quel dramma che mi si è materializzato in un attimo sotto gli occhi raggiungendo lo scantinato. Cosa mi resta? Un dolore profondo che mi logorerà dentro a lungo e che mi ha fatto prendere consapevolezza, ancora una volta, del fatto che dovremmo imparare tutti ad essere meno indifferenti verso le persone. Che spesso dietro ad un sorriso si nasconde tanta solitudine. No, non mi sento un’eroina, non riesco a gioire per avergli salvato la vita, non riesco proprio... La mia unica consolazione ora è forse di essere riuscito a metterlo in sicurezza, nella speranza che si rimetta e che possa riabbracciarlo presto», ha concluso la mamma caratese.