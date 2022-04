Tenta la truffa dello specchietto, ma la vittima usa l'astuzia e lo conduce dai Carabinieri: 19enne nei guai

Desio

Oltre al deferimento per il reato commesso, sequestrata anche l'auto del furfante, in modo da contenere il pericolo di nuovi tentativi di frode.

Tenta la truffa dello specchietto, la vittima non ci casca e con astuzia lo porta dai Carabinieri di Desio. Finisce nei guai un 19enne.

I Carabinieri di Desio hanno deferito all’autorità giudiziaria, un 19enne, con precedenti specifici, responsabile del tentativo di truffa dello specchietto ai danni di un 58enne di Desio. La collaudata tecnica consiste nel simulare un incidente stradale utilizzando un’autovettura con lo specchietto laterale già preventivamente rotto, avvicinandosi all’auto della vittima prescelta, lanciandole furtivamente un oggetto sul finestrino laterale così da farle intendere che sia avvenuto l’impatto.

E’ però andato diversamente dal previsto il tentativo di frode ai danni di un 58enne di Desio, che nei pressi dell’ospedale San Gerardo di Monza, dopo esser stato avvicinato dal 19enne che pretendeva un risarcimento immediato per la presunta rottura dello specchietto, appena si è accorto di essere incappato in un tentativo di truffa, ha pensato di reagire con astuzia davanti all’inganno che stava per subire. Con la scusa di non aver con sé denaro contante, l’uomo ha detto al 19enne di doversi recare a casa a Desio per recuperare i soldi. Il giovane ha acconsentito ed entrambi, a bordo delle rispettive macchine, si sono recati da Monza verso Desio. Nel frattempo però la vittima ha avvisato i Carabinieri con cui è rimasto in contatto telefonico per tutto il tratto percorso.

Dopo averlo tranquillizzato, i militari gli hanno suggerito telefonicamente di dirigersi verso la caserma. Seguendo le indicazioni dell’operatore della centrale, l’uomo anziché portarsi verso la propria abitazione, ha diretto la propria auto verso la caserma di Desio, dove i Carabinieri erano già pronti ad intervenire. Appena viste sopraggiungere le autoradio dell’Arma, il 19enne, si è reso conto di essere caduto nella trappola. Ha tentato la fuga a bordo della sua vettura, ma i militari lo hanno subito raggiunto e bloccato.

I Carabinieri hanno verificato che non c'era stato alcun impatto tra le due auto, pur avendo l’auto del 19enne lo specchietto in frantumi; all’interno della vettura del giovane, proprio dalla parte della portiera del conducente, hanno trovato numerose pile stilo che con probabilità venivano utilizzate come oggetti da lanciare sui finestrini delle auto individuate per simulare l’impatto. Oltre al deferimento per il reato di tentata truffa, al 19enne è stata sequestrata la macchina, in modo da contenere il pericolo di analoghi tentativi di truffa.