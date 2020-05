Tenta un furto a scuola, arrestato dai Carabinieri. Il ladro si era introdotto nella primaria di Mombello ma è scattato l’allarme e sono arrivate le Forze dell’Ordine

Tenta un furto a scuola, arrestato dai Carabinieri

Quando il ladro è entrato nella scuola primaria “Marconi” di via Stromboli a Limbiate, nella notte tra giovedì 21 e venerdì 22 maggio, i Carabinieri lo hanno sorpreso mentre rovistava tra i cassetti della segreteria. In cerca forse di soldi o di computer magari da rivendere. Probabilmente l’altro obiettivo era la macchinetta del caffé, ma con la scuola chiusa da mesi, da rubare c’era proprio ben poco

Stava rovistando nei cassetti della segreteria

Il furfante, un ventenne residente a Erba, non solo ha dovuto abbandonare il suo intento ma è stato anche arrestato per tentato furto. I Carabinieri della caserma di via Monte Grappa, a poche centinaia di metri dalla scuola, sono intervenuti appena è scattato l’allarme. Era passata da poco la mezzanotte. Il giovane è stato arrestato e accompagnato al carcere di San Vittore in attesa di giudizio

TORNA ALLA HOME