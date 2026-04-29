Il giovane è stato bloccato dai militari durante la fuga e trasferito al Carcere Beccaria di Milano

Si era introdotto all’interno di un ristorante di Cavenago di Brianza, probabilmente con la speranza di rubare qualcosa, purtroppo per lui però il tempestivo intervento dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Vimercate lo hanno arrestato.

Tenta un furto in un ristorante, 16enne arrestato

Si tratta di un ragazzino di 16 anni, originario del Marocco e già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di tentato furto aggravato.

L’intervento dei Militari dell’Arma è partito a seguito di una segnalazione arrivata alla Centrale Operativa, che indicava un furto in atto in un ristorante del paese. I militari, arrivati sul posto, sorpreso il giovane mentre usciva dal locale nel tentativo di dileguarsi. Dagli accertamenti è emerso che il 16enne si era introdotto nell’esercizio commerciale scassinando una porta finestra, non riuscendo tuttavia a portar via nulla dal locale, proprio per il tempestivo arrivo della pattuglia.

Il tentativo di furto e il trasferimento al Beccaria

Alla vista dei Carabinieri, il giovane si è allontanato precipitosamente in sella a una bicicletta e dopo un breve inseguimento, i militari sono riusciti a bloccarlo in totale sicurezza.

Il 16enne, su disposizione del Magistrato di turno presso la Procura della Repubblica per i Minorenni, è stato trasferito al Carcere per Minorenni “Cesare Beccaria” di Milano, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.