Tentano di rubare 35 bancali di legno: arrestati dai Carabinieri

Il tutto è accaduto alle tre di notte dell'11 aprile scorso quando i militari sono riusciti a sventare il furto di bancali che era in corso all'Iperal cittadino. Nei guai sono finiti due romeni, uno di 43 anni e l'altro di 30, già noti alle Forze dell'ordine per reati contro le persone e contro il patrimonio.

Come detto i bancali erano già stati in parte caricati sul furgone dei due malviventi, parcheggiato in un prato e non visibile dalla strada, nei quale i Carabinieri hanno trovato anche una cesoia utilizzata per tagliare la recinzione.

La denuncia di un altro furto la settimana precedente

L'arresto dei due soggetti, che sono stati bloccati dopo una fuga di quasi un chilometro a piedi e che ora dovranno rispondere di furto aggravato in concorso, è arrivato nel corso di una indagine dei militari: i militari infatti la settimana precedente al furto avevano ricevuto la denuncia, da parte del direttore dell'Iperal di Carate, di un altro furto di 70 bancali in legno. Da quel momento aveva dunque preso avvio una attività di monitoraggio del luogo che ha portato ai due arresti dell'11 aprile. Non vi è tuttavia certezza che gli autori dei due furti siano gli stessi e dunque le indagini dei Carabinieri proseguono.