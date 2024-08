Fallisce il colpo ad un’azienda edile di Bovisio Masciago.

Tentano di rubare in un’azienda edile: guardie giurate fanno saltare il colpo

Secondo quanto riportato dal gruppo Sicuritalia ieri sera, intorno alle ore 22, una banda di quattro malviventi vestiti di nero e con il volto coperto, hanno raggiunto la sede dell'azienda a bordo di un camion e di un’auto di grossa cilindrata e hanno sfondato cancello e porta di ingresso.

I loro movimenti sono stati colti dal sistema di allarme, innescando il pronto intervento delle Guardie Giurate Sicuritalia, giunte in loco in pochi minuti. All’arrivo della pattuglia Sicuritalia, i ladri si sono dati alla fuga senza alcuna refurtiva.

Sul posto sono giunte celermente anche le Forze dell’Ordine. Dai primi accertamenti effettuati all’interno dell’azienda, non risultano ammanchi.