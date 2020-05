Tentano di rubare una macchina: arrestata una giovane coppia. Nei guai un cittadino dell’Est Europa e la sua giovane compagna italiana, residente in Brianza.

Nei giorni scorsi, i Militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Monza, sono intervenuti a Sovico, dove hanno tratto in arresto in flagranza per il reato di furto aggravato un cittadino dell’est Europa, trentenne, irregolare sul territorio e senza fissa dimora, insieme alla sua giovane compagna, ventenne italiana, residente in Brianza.

L’intervento dei militari è scattato a seguito della segnalazione di alcuni residenti, che avevano udito rumori inconsueti durante la notte. Una volta giunti sul posto i Carabinieri hanno individuato la giovane coppia proprio mentre tentava di rubare un’autovettura. Dagli accertamenti è emerso inoltre che i due avevano alcuni arnesi atti allo scasso e oggetti prelevati da alcune auto della zona che, a seguito di danneggiamento, erano state oggetto di depredazione.

La coppia è quindi stata tratta in arresto nonché sanzionata amministrativamente per il non giustificato motivo a seguito del quale avevano lasciato il domicilio.