Tentano di truffarlo durante l'acquisto dell'auto, lui manda i Carabinieri

Intervento dei Carabinieri

La prontezza di un trezzese ha sventato un raggiro da migliaia di euro.

C’era qualcosa di strano in quella proposta di acquisto della sua automobile, così ha chiamato i Carabinieri e ha sventato una potenziale truffa da migliaia di euro. La vicenda, finita con l’arresto dell’imbroglione, ha coinvolto un trezzese, finito nelle mire di un uomo di 53 anni residente a Lentate sul Seveso.

Aveva messo la sua auto in vendita su internet, ma la proposta di acquisto ricevuta aveva qualcosa di strano

Tutto è iniziato una decina di giorni fa, quando il trezzese ha ricevuto una proposta per l’acquisto della sua autovettura, messa in vendita su un noto sito internet. Al termine della trattativa, alla vista degli atti ricevuti, l’uomo ha però incominciato a insospettirsi e, temendo di essere finito in un raggiro, ha contattato le Forze dell’ordine.

Giovedì 13 gennaio 2022 i Carabinieri della Compagnia di Pioltello hanno teso un’imboscata al truffatore proprio in città, cogliendolo in flagranza di reato mentre cercava di acquistare il mezzo con un assegno chiaramente falsificato. L’uomo è stato quindi tratto in arresto, portato in carcere e denunciato per tentata truffa e possesso di documenti falsi.