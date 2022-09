Tentano la truffa, fuggono e speronano l'auto dei Carabinieri

Tentano la truffa dello specchietto, inseguiti dai Carabinieri si danno alla fuga e speronano l'auto dei militari.

Speronano l'auto dei Carabinieri

L'episodio è accaduto nella tarda mattinata di oggi (venerdì 16 settembre 2022) quando due uomini, a bordo di un'Audi, hanno saltato un posto di blocco dei Carabinieri. I militari della caserma di Biassono erano sulle tracce della vettura segnalata per aver appena tentato una "truffa dello specchietto" ai danni di un'anziana. Intercettata in paese, i Carabinieri hanno intimato l'alt ma anziché fermarsi i due occupanti si sono dati alla fuga. E' iniziato un inseguimento che si è concluso in via Volta, dove i due uomini hanno trovato la strada sbarrata a causa dei lavori di asfaltatura in corso. Hanno quindi tentato una manovra azzardata in retromarcia speronando l'auto dei militari.

Le ricerche

Nonostante il violento impatto i militari sono riusciti a bloccare uno dei dei occupanti dell'Audi, mentre l'altro si è dato alla fuga scappando a piedi. Numerosi i mezzi coinvolti nelle ricerche, compreso l'elicottero che si è alzato in volo per coadiuvare le ricerche. I Carabinieri rimasti feriti nell'incidente sono stati trasportati in codice giallo e verde all'ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto sono arrivate le ambulanze della Croce Bianca di Cesano, dei Volontari di Vimercate e l'automedica. Per i rilievi erano presenti il tenente della Compagnia di Monza, i Carabinieri di Biassono, gli agenti della Polizia locale e stradale.

Seguono aggiornamenti.

Il servizio completo sarò pubblicato sul Giornale di Carate in edicola da martedì 20 settembre 2022.