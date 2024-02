Nella serata di giovedì 15 febbraio a Villasanta, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Monza hanno arrestato un 29enne della provincia di Pavia e un 18enne di Monza per il reato di tentata rapina in concorso di persona ai danni di un 27enne di un paese dell’alta Brianza.

Tentata rapina a bordo di un treno, due arresti

I militari hanno accertato che, poco dopo le ore 19.00, la persona offesa, mentre stava viaggiando a bordo del treno regionale 25872, proveniente da Bergamo e diretto a Milano, è stata avvicinata da due giovani a volto scoperto, i quali le hanno intimato di consegnare loro soldi e portafoglio. A fronte del fermo rifiuto opposto dalla vittima, i due ragazzi hanno iniziato a percuotere la vittima con calci e pugni, tentando al contempo di sottrarle lo smartphone, temendo che potesse usarlo per chiamare le forze dell’ordine.

A questo punto il 27enne brianzolo ha iniziato ad urlare, chiedendo aiuto. Le sue grida sono state avvertite da un passeggero che viaggiava sul convoglio nel vagone accanto e che si è precipitato in soccorso del malcapitato. Al suo sopraggiungere, i due malviventi si sono dati alla fuga e sono scesi alla stazione di Arcore. Qui è scesa anche la vittima che ha chiamato la Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Monza, il cui operatore ha inviato sul posto una gazzella della Sezione Radiomobile in servizio di pronto intervento.

I due responsabili intercettati a Villasanta

I militari hanno raccolto dalla persona offesa la dettagliata descrizione degli autori della tentata rapina e, indirizzati dalla stessa che li aveva visti fuggire a bordo di un mezzo pubblico della linea Z208, appena partito dallo scalo ferroviario e diretta a San Fruttuoso, si sono messi all’inseguimento dell’autobus che hanno intercettato nei pressi di Villasanta. Una volta saliti a bordo, i Carabinieri hanno riconosciuto e fermato i due ragazzi.

Questi sono stati condotti presso il Comando dell’Arma di Monza e qui, al termine delle formalità rituali, sono stati dichiarati in stato di arresto per tentata rapina e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, sono stati associati presso la Casa Circondariale di Monza in attesa del giudizio

di convalida da parte del Giudice per le Indagini Preliminari.

Quindici giorni di prognosi per la vittima

Il giovane aggredito, per le lesioni riportate, ha dovuto ricorrere a cure mediche presso il pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza, da cui è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni.