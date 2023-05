Tentata rapina al Mediaworld, adolescente fermato da un carabiniere fuori servizio

Un ragazzino, minorenne, ieri, venerdì 5 maggio, è entrato nel negozio MediaWorld di Verano Brianza e ha cercato di rubare due cellulari, ma dopo la fuga è stato prontamente fermato da un carabinieri fuori servizio.

Il ragazzo ha cercato di rubare due iPhone del valore di quasi 3000 euro

Ieri, venerdì 5 maggio, attorno alle 13, un ragazzo minorenne, è entrato nel negozio MediaWorld di Verano Brianza e, ha preso due iPhone 14 Pro del valore complessivo di € 2.987, senza passare dalla barriera casse. E' poi fuggito a piedi, passando da un’uscita di sicurezza laterale.

Inseguito da un commesso e poi dal carabiniere

Un commesso, però si è accorto di quanto era appena accaduto e, ha rincorso e raggiunto il giovane, che però cercando di guadagnarsi la fuga, l'ha colpito facendolo rovinare a terra.

Il ragazzo poi, dopo aver continuato a infierire sul commesso, ha tentato nuovamente di fuggire ma in quel frangente, un carabiniere libero dal servizio - in forza al 3° Reggimento carabinieri “Lombadia” di Milano e con un recente passato nelle file della Stazione di Carate Brianza - che aveva notato il minore fuggire dalle uscite di sicurezza, intuendo cosa stesse accadendo, è uscito di corsa dal negozio per accorrere in aiuto del commesso che a terra gridava sotto i colpi del giovane. Quest’ultimo quindi, al “fermo carabinieri” intimato dal militare che stava sopraggiungendo, ha cercato nuovamente di fuggire ma è stato bloccato.

L'arrivo della gazzella e dell'ambulanza

Successivamente, mentre teneva bloccato il ragazzo, il carabiniere ha chiesto ai presenti di chiamare il “112” e richiedere l’intervento di una gazzella e un’ambulanza che, dopo qualche minuto sono arrivate sul posto per prendere in carico il ragazzo fermato e portare il commesso al pronto soccorso.

Al termine degli accertamenti di polizia giudiziaria, il giovane, un 17enne italiano residente nel veresotto, è stato denunciato in stato di libertà per rapina impropria e riaffidato ai propri genitori.

Il dipendente coinvolto, un 50enne residente a Cinisello Balsamo, in seguito ai colpi ricevuti, è stato trasportato in ambulanza, in codice verde, al pronto soccorso dell’ospedale di Desio dove, ricevute le cure del caso, è stato dimesso con una diagnosi di trauma cranico e una prognosi di 10 giorni.