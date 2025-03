Tentata rapina nel negozio di ottica «Hello Vista» in via Indipendenza a Meda: due furfanti hanno prima cercato di rubare due paia di occhiali, poi uno di loro ha mostrato un coltello al commesso.

Tentata rapina nel negozio di ottica

E’ successo giovedì 6 marzo 2025 poco prima delle 19.30, l’orario di chiusura del punto vendita di via Indipendenza (la sede principale di «Hello Vista» si trova in via Cialdini). In base a quanto è stato possibile ricostruire, i due malviventi sono entrati nel negozio (che si trova all’interno dello stabile al civico 97 che ospita anche il «Tigotà») come dei normalissimi clienti e si sono messi a guardare i modelli in vendita. La loro attenzione è stata catturata da due paia di occhiali sull’espositore, che hanno prelevato pensando di non essere visti.

Due furfanti cercano di rubare due paia di occhiali, ma vengono scoperti

Uno di loro mostra un coltello al commesso

Prima di dileguarsi uno di loro ha estratto un coltello con il quale ha minacciato il commesso. Immediata la chiamata ai Carabinieri, che si sono tempestivamente portati in via Indipendenza per raccogliere le testimonianze del caso ed elementi utili a risalire ai responsabili, che per il momento restano senza un’identità.