Hanno tentato di truffare un anziano di 87 anni di Meda fingendosi tecnici di una nota compagnia di distribuzione del gas ma grazie all'intuito dell'87enne, che ha allertato i Carabinieri, la truffa non è andata in porto e uno dei due truffatori, un 22enne moldavo, è stato denunciato.

Tentata truffa ai danni di un anziano, denunciato un 22enne

I militari hanno accertato che due soggetti, qualificatisi come tecnici di una nota compagnia di distribuzione del gas, avevano tentato di ottenere il codice IBAN del conto corrente bancario della vittima, inducendola a credere che avrebbe ricevuto in restituzione un credito imprecisato a titolo di recessione di un contratto di “comodato d’uso di valvole per la rilevazione di fumi”, in realtà mai stipulato.

Uno dei due finti tecnici si è allontanato prima dell’arrivo degli uomini dell’Arma. Il complice, invece, è stato rintracciato e sottoposto a controllo quando si trovava ancora all’interno dell’appartamento della vittima.

Nella circostanza, è stato trovato in possesso di 4 rilevatori di fumo, un dispositivo P.O.S. portatile, 12 volantini e un bollettario per ricevute di consegna della società di distribuzione che, all’esito degli accertamenti svolti, è risultata completamente estranea alla vicenda. All’indagato, è stato inoltre sequestrato il telefono cellulare utilizzato per contattare le vittime.

Ulteriori accertamenti sono in corso al fine di identificare il complice e verificare l’eventuale coinvolgimento dei medesimi autori in altri analoghi episodi accaduti recentemente nella zona.