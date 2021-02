Tentativi di furto in vari quartieri, la Lega chiede più risorse per la sicurezza

Tentativi di furto in vari quartieri di Desio, in particolare nella zona di San Giovanni, Cascina Bolagnos e quartiere Boschetto. La Lega chiede più risorse per le forze di Polizia Locale e un migliore coordinamento con le altre forze dell’ordine.

Tentativi di furto in vari quartieri

“Il problema della sicurezza, complice anche il fatto che la crisi pandemica ci ha costretti a passare molto più tempo nelle nostre abitazioni, sembrava essersi affievolito. Con il passaggio alla zona gialla e la conseguente riapertura di molte attività, però, anche i ladri sono tornati a farsi vivi – interviene Luca Ghezzi, coordinatore cittadino e consigliere comunale – La sicurezza non è solo una questione di percezione, come dichiarato più volte dal vicesindaco Moro. Certo, tutti i cittadini hanno il diritto di sentirsi al sicuro all’interno delle loro abitazioni e devono al contempo non aver timore di uscire di casa per andata al lavoro, con il rischio una volta rientrati di ritrovarsi la casa a soqquadro e gli oggetti di valore spariti”.

“Non sempre garantito il presidio del territorio”

Per Ghezzi “questi ultimi fatti dimostrano che l’amministrazione Pd ha lavorato poco sul piano della sicurezza e i nostri agenti di polizia non sono messi nelle migliori condizioni di lavoro possibili, con la conseguenza che il presidio del territorio non sempre viene garantito. Maggiori risorse alle forze di polizia locale e migliore coordinamento con le altre forze dell’ordine sono indispensabili per presidiare al meglio il territorio e garantire maggiore sicurezza alla cittadinanza, non solo dal punto di vista della percezione.”