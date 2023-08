Denunciato per il tentato furto in un condominio

A Seregno nel giorno prima di Ferragosto denunciato un 62enne brianzolo che stava per rubare in casa.

Tentato furto in un condominio

Intervento dei Carabinieri della Compagnia di Seregno nel giorno prima di Ferragosto per sventare un probabile furto in abitazione. In mattinata è stato fermato un brianzolo di 62 anni, sorpreso a forzare alcune porte. Il suo agire aveva attirato l’attenzione dei condomini. L'uomo, un impiegato e coniugato, è stato denunciato in stato di libertà all'Autorità giudiziaria.

Il 62enne fermato con arnesi da scasso

Il 62enne alle prime luci dell’alba aveva tentato di compiere un furto in un condominio di Seregno, ma era stato sorpreso da alcuni residenti che avevano prontamente allertato i militari dell'Arma. Subito giunti sul posto a bordo di una gazzella, i Carabinieri hanno perquisito l’uomo: era in possesso di numerosi arnesi atti allo scasso tra cui tronchesi, chiavistelli e un piede di porco. Ad attirare l’attenzione dei residenti erano stati gli anomali rumori che quella mattina il 62enne aveva provocato nel tentativo di forzare alcune porte.