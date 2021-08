Il Corpo di Polizia Locale di Seregno, mercoledì 11 agosto, ha effettuato un intervento di pubblica sicurezza presso la Piattaforma Ecologica di via Reggio, arrestando in flagranza di reato una persona con precedenti. L'uomo è stato arrestato per tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale. La notizia è arrivata direttamente dal sindaco, Alberto Rossi.

Tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale: un arresto a Seregno

Il soggetto era già stato segnalato per condotte illecite all'interno dell'area, importunando operatori e utenti, ma era sempre riuscito a scappare prima dell'arrivo delle Forze dell'Ordine.

"Questa volta - sottolinea il primo cittadino - tramite un'operazione pianificata con cura e brillantemente condotta in borghese dal nostro Reparto Mobile, è stato fermato e condotto in arresto: un intervento frutto di un lavoro attento del Corpo di Polizia Locale, e dimostrazione di una crescente capacità di presidio e controllo del territorio".

La misura è stata convalidata e il soggetto è sottoposto ad obbligo di firma presso i Carabinieri, in attesa di giudizio definitivo.

"Ci tengo a ringraziare gli agenti della nostra Polizia Locale a nome di tutta la Città per il lavoro svolto, insieme al Comandante Zorzetto e l'Assessore alla Sicurezza William Viganò per l'attenzione crescente verso le aree più sensibili della nostra Città. Questo importante intervento, richiesto da tempo e necessario per meglio tutelare l'incolumità dei cittadini e permettere l'accesso alla Piattaforma Ecologica in sicurezza, mette un punto fermo a una situazione di disagio, percepito da coloro che fruivano della piattaforma ecologica, che da troppo tempo continuava a presentarsi".

Al lavoro per riprogettare l'area

A questo proposito, il sindaco ha aggiunto di essere al lavoro, assieme all'Assessore all'Ambiente e Smart City Roberto Marini, per la riprogettazione dell'intera area, al fine di migliorare la sorveglianza e la qualità del servizio offerto a tutti i seregnesi.