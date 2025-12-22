Tentato furto al bar, denunciati dalla Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Como, nella mattinata di ieri (domenica 21 dicembre), ha denunciato per tentato furto un 18enne cittadino dell’Ecuador, regolare in Italia, residente a Seregno e un 30enne italiano di Tavernerio, con numerosi precedenti.

Tentato furto, denunciati

Verso le 7 di domenica mattina, una volante è stata inviata in via Dante a Como dopo la segnalazione giunta dal 112 alla Centrale operativa della questura: riferiva della presenza dei due individui ancora nei pressi di un bar, con la porta d’ingresso forzata. All’arrivo sul posto, i poliziotti hanno identificato i due soggetti. Nel sopralluogo all’interno dell’esercizio hanno rinvenuto un sasso avvolto in un panno, probabilmente utilizzato per rompere il vetro della porta d’ingresso.

Incastrati dalle immagini della videosorveglianza

Dalla visione immediata delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza comunale, sono emerse le responsabilità dei due soggetti, ripresi mentre si erano introdotti all’interno del bar, probabilmente con l’intenzione di rubare sigarette. Accompagnati in questura, a carico dell’italiano sono emersi precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, mentre lo straniero è risultato incensurato e in regola con le norme sul soggiorno. Al termine delle verifiche, entrambi sono stati deferiti in stato di libertà per tentato furto aggravato: per il 30enne italiano è stato proposto il foglio di via da Como, mentre lo straniero con casa a Seregno è stato deferito anche per la violazione al T.U.I. (Testo unico dell’immigrazione).