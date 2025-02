Auto parcheggiate lungo la strada distrutte da due ragazzini minorenni, in giro nel cuore della notte. Succede a Paina, dove, a distanza di un mese, per ben due volte si è ripetuta la stessa scena: giovani incappucciati si scagliano contro i lunotti di utilitarie e una microcar con sassi e martello.

Teppisti a Paina, sei auto distrutte

Vittime, ignari residenti di via Giusti, che si sono ritrovati auto sfasciate e parecchi danni da pagare. Tra di loro anche un residente che per ben due volte è finito nel mirino dei teppisti: «La prima volta è successa ad inizio gennaio, quando ho trovato il lunotto rotto, poi di nuovo la scorsa settimana - ha raccontato Boris Z. - ho pensato fosse un accanimento nei miei confronti, ma poi mi sono reso conto, che si tratta solo di vandali, di giovani teppisti che vanno fermati».

L’ultimo episodio segnalato è quello avvenuto nella notte tra il 7 e 8 febbraio, poco prima delle 5 del mattino, quando sono stati messi a segno una serie di vandalismi, colpendo ben 5 utilitarie in sosta lungo la strada. «Nella stessa notte hanno distrutto i vetri di 5 auto - ha raccontato - ci siamo subito attivati, tra le persone direttamente coinvolte e tra vicini e siamo riusciti a ricostruire quanto successo grazie a delle immagini di videorveglianza di un privato».

Il filmato

Il filmato acquisito dalle vittime è molto chiaro: «Si vedono i due ragazzi, uno dei quali indossa un giubbino ben identificabile, avvicinarsi alle auto e rompere i vetri, con sassi e un arnese che sembrerebbe un martelletto», ha raccontato Boris. Questi ragazzini non sarebbero nuovi nella zona: «Si ritrovano spesso in via Fiume a tirar tardi e disturbare, a rompere bottiglie sotto i condomini - racconta il painese - in più occasioni si sono visti girare anche attorno alla nostra via. Abbiamo capito anche chi sono».

La denuncia ai Carabinieri

A seguito di questi episodi, i residenti coinvolti nei vandalismi, oltre a condividere sui social il problema chiedendo la collaborazione dei cittadini della frazione, si sono rivolti anche ai Carabinieri per fare denuncia e hanno informato anche il comando di Polizia locale di Giussano.

«Vanno fermati, perchè ora iniziamo a preoccuparci seriamente. Due episodi in due mesi sono tanti e non vogliamo che Paina diventi invivibile, anche perchè ci sono stati anche altri episodi di vandalismo e teppismo nelle scorse settimane». Nel mese di gennaio sono stati divelti e incendiati cestini, rotti cartelli stradali ed è stato malmenato anche un ragazzo del paese.

E’ a conoscenza di quanto accaduto anche l’assessore alla sicurezza Paola Ceppi: «Le forze dell’ordine stanno indagando su tutti gli episodi avvenuti a Paina».