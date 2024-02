"Non sono state rilevate situazioni di emergenza". Si tira un sospiro di sollievo a Concorezzo dopo che i tecnici Arpa hanno completato i primi rilievi nella zona di via Primo Maggio dove, lo ricordiamo, questa notte è divampato un incendio di vaste proporzioni che ha distrutto quattro capannoni e parzialmente danneggiato una quinta ditta.

Terminati i primi rilievi di Arpa dopo l'incendio a Concorezzo

Nonostante i primi aggiornamenti siano incoraggianti, come comunicatio dal Comune in questi minuti, in via precauzionale è consigliato tenere le finestre chisue nel raggio di 500 metri dalla zona di via Primo Maggio, dove proseguono incessantemente le operazioni dei Vigili del fuoco sul posto da questa notte per spegnere le fiamme.

Arpa ha inoltre installato un campionatore ad alto volume nei pressi della scuola di via Ozanam che sarà attivo per un monitoraggio costante nelle prossime 24 ore.

Intanto, sempre questa mattina, si è tenuto in prefettura a Monza, un vertice per fare il punto della situazione, a cui ha partecipato anche il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio. Eventuali aggiornamenti saranno resi noti nelle prossime ore.