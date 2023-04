Terna arbitrale «dimenticata» dentro il campo, multa di 800 euro per il Biassono Calcio. I fatti risalgono alla partita di venerdì 7 aprile, Acd Biassono contro il Missaglia del campionato Promozione. Il fischio di inizio alle 20.45. Partita finita con la vittoria dei rossoblu per 3 a 0.

Terna arbitrale dimenticata, 800 euro di multa

A gara ultimata, poco prima della mezzanotte, è partita una richiesta di intervento ai Vigili del fuoco ai quali è stata segnalata la presenza di una terna arbitrale (costituita da un arbitro e due guardalinee) rinchiusa all’interno del campo di calcio di via Parco a Biassono e quindi impossibilita a uscire in autonomia.

«Un’omessa assistenza della terna arbitrale» da parte della squadra ospitante che è costata cara alla società calcistica biassonese.

L'intervento dei pompieri e dei Carabinieri

Ricevuta la chiamata, sul posto è arrivata in pochi minuti una squadra dei Vigili del fuoco di Lissone insieme ai Carabinieri per eseguire i rilievi.

I pompieri hanno forzato il cancello per «liberare» i tre arbitri rimasti chiusi dentro per cause che non si sono ancora potute accertare. Contattati ripetutamente i vertici del Biassono Calcio, al momento di andare in stampa (ieri, lunedì, ndr) non hanno dato risposta.

Il provvedimento disciplinare

L’episodio, accaduto venerdì l’altro al centro sportivo, non è però passato inosservato. Qualche giorno dopo è stato comunicato il referto del giudice sportivo che, verificato quanto accaduto, ha stabilito un provvedimento disciplinare nei confronti dell’Acd Biassono.

Provvedimento che è consistito in una multa pari a 800 euro nei confronti della società dei rossoblu, fondata nel 1950.