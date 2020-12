Terribile incendio a Triuggio, a fuoco un’azienda tessile VIDEO

Notte di fuoco a Triuggio: un incendio ha devastato un’azienda tessile di via Rimembranze. Le fiamme sono divampate intorno alle 3.30, provocando gravi danni alla struttura. Per fortuna non si registrano feriti.

Dinamica ancora da chiarire

Ancora tutta da chiarire la dinamica che ha portato allo scoppio dell’incendio, divampato intorno alle 3.30. Le fiamme hanno letteralmente divorato un’azienda tessile di Triuggio, situata in via Rimembranze e specializzata nel trattamento del cotone. Proprio la presenza del cotone potrebbe aver facilitato il propagarsi delle fiamme all’interno dello stabilimento. Ovviamente, come detto, si tratta al momento solo di ipotesi. Sul posto sono accorsi oltre dieci mezzi dei Vigili del fuoco, in arrivo dalla Brianza ma anche da Milano. Presenti anche due ambulanze, con i soccorritori di Seregno Soccorso e della Croce Rossa di Monza che tuttavia non sono dovuti intervenire: fortunatamente, infatti, non si sono registrati feriti. Diverso il discorso relativo all’azienda, che ha subìto ingenti danni alla struttura. Danni che potranno essere quantificati solo nei prossimi giorni.

La situazione intorno a mezzogiorno



Di seguito alcune foto scattate intorno a mezzogiorno. A diverse ore dallo scoppio dell’incendio, alcuni Vigili del fuoco sono ancora impegnati con i tubi per spegnere gli ultime fiamme. I danni alla struttura, come prevedibile, sono davvero molto significativi.

TORNA ALLA HOMEPAGE