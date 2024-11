Terribile incidente a Besana, architetto di Renate perde la vita

E’ spirato all’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza Patrik Spreafico, 50enne architetto residente a Renate, papà di tre figli, rimasto vittima di un terribile incidente lungo via Rivabella a Besana in Brianza.

Lo schianto in via Rivabella

La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri, domenica 3 novembre. Il professionista viaggiava in sella alla sua moto verso Renate quando, passate da venti minuti le 16, si è scontrato frontalmente con un’auto in marcia nella direzione opposta. L’incidente è avvenuto una manciata di metri prima dell’incrocio semaforico con via San Camillo, a ridosso di una curva. Un impatto devastante che ha pesantemente danneggiato i due mezzi coinvolti.

Inutile il trasporto in ospedale

In via Rivabella sono giunte a sirene spiegate l’ambulanza della Croce Bianca di Besana e l’automedica, attivate in codice rosso. Dopo le prime cure sul posto, il centauro è stato trasportato in condizioni disperate al San Gerardo dove purtroppo è morto. La dinamica del sinistro è ora al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Seregno presenti domenica per regolare il traffico ed effettuare i necessari rilievi.

Il servizio completo sull'edizione del Giornale di Carate in edicola domani, martedì 5 novembre.