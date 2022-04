Ore d'ansia

Lo schianto è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì lungo la Provinciale 342.

Terribile incidente a Cernusco Lombardone, paura per due concorezzesi. Lo schianto è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 27 aprile 2022, lungo la Strada provinciale 342.

Sono ore d'ansia per due concorezzesi, rimasti coinvolti in un grave incidente verificatosi nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì, a Cernusco Lombardone. Secondo un prima ricostruzione sembra che l'autista della vettura (su cui viaggiava in compagnia della moglie) abbia perso il controllo del proprio mezzo andando a scontrarsi con violenza contro il tir. Ma come detto saranno i Carabinieri della compagnia di Merate che si sono precipitati a Cernusco a stabilire cosa sia esattamente successo.

Trasporto in elicottero

Quel che è certo è la richiesta di auto è scattata una manciata di minuti prima delle 18. L'incidente è avvenuto nell'ora di punta lungo la trafficata Strada provinciale 342 dir che in quel tratto, ovvero a poca distanza dall'area di servizio, prende il nome di via Spluga. Dopo l'impatto con il tir l'auto si è accartocciata. Ingente lo spiegamento di forze mobilitate per soccorrere le due persone coinvolte, una donna di 52 anni e un uomo di 56 che si trovavano a bordo dell'auto guidata dal 56enne che non è escluso possa essere stato colto da un malore. La centrale operativa dell'Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza ha inviato a Cernusco l'auto medica con a bordo gli uomini del 118 e l'ambulanza dei volontari della Croce Bianca di Merate. Non solo ma in volo si è alzato l'elicottero decollato da Milano. Il velivolo è atterrato nel campo a lato della provinciale. Una volta stabilizzato, l'uomo è stato elitrasportato in gravissime condizioni all'ospedale di Varese. La donna, invece, si trova ricoverata nel reparto di Chirurgia d'urgenza dell'ospedale San Gerardo di Monza. Per lei prognosi di 20 giorni.