Terribile incidente a Varenna: morto un motociclista di Camparada

Terribile schianto tra auto e moto a Varenna, in Provincia di Lecco: morto un motociclista di Camparada. Il centauro aveva 64 anni. Gravissima anche la moglie di 60 anni che viaggiava con lui.

L'incidente attorno alle 14.30

L'incidente è avvenuto attorno alle 14.30, lungo la Sp 72 in territorio di Varenna. A scontrarsi sono stati un'auto e una moto: nulla da fare per il centauro di Camparada, deceduto in seguito alle ferite riportate nello schianto. Gravissima anche la donna che viaggiava con lui: la 60enne è stata intubata sul posto ed elitrasportata in codice rosso all'ospedale di Varese. Meno gravi le condizioni dei due automobilisti, estratti dalle lamiere dell'auto grazie al pronto intervento dei Vigili del fuoco. I due, uno dei quali di Meda, sono stati trasportati in codice giallo e in codice verde agli ospedali di Gravedona e Lecco.

Pesanti ripercussioni sul traffico

Ovviamente pesanti le ripercussioni sul traffico veicolare lungo tutta la Sp 72. A causa del tragico incidente, infatti, la Provinciale è stato per lungo tempo chiusa al traffico.

"Ennesimo incidente, urge una rotatoria"

In seguito al tragico incidente di questo pomeriggio, domenica 19 marzo 2023, il sindaco di Varenna Mauro Manzoni ha chiesto con forza la creazione di una rotatoria per prevenire ulteriori sinistri.

"Questo ennesimo incidente stradale mortale all’incrocio tra la Strada Provinciale n. 72 e la strada comunale che porta alla frazione di Pino ancora una volta ci fa capire l’urgenza di creare in quel punto una rotatoria, come proposto dalla mia Amministrazione. Il Comune si è impegnato a predisporre il progetto per la realizzazione di questa importante opera pubblica, ma sicuramente sarà imprescindibile l’apporto economico (oltre che tecnico) da parte della Provincia a cui appartiene la strada. La rotatoria avrà così una doppia valenza e utilità: rendere più sicura per i residenti nella frazione di Pino l'immissione nella SP 72 e fungere da dissuasore di velocità per i veicoli che la percorrono".