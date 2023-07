Terribile incidente lungo la Sp2: sul posto anche l'elisoccorso

Terribile incidente nella tarda serata di ieri, sabato 22 luglio 2023. Lo schianto è avvenuto lungo la Sp2, tra i Comuni di Mezzago e Busnago, dove due ciclisti (di 37 e 38 anni) sono stati travolti e sbalzati nel fossato a lato della carreggiata. Uno dei due versa in gravissimi condizioni.

Gravi condizioni

La dinamica dell'incidente è ancora tutta da verificare, ma da quanto appreso due ciclisti sono stati investiti intorno alla mezzanotte di ieri, sabato 22 luglio 2023, lungo la Sp2, tra i Comuni di Mezzago e Busnago. A colpirli una donna alla guida di una Toyota. Un impatto violentissimo, che ha fatto sbalzare i due ciclisti nel fossato che costeggia la Provinciale: ad avere la peggio uno dei due ciclisti, colpito in pieno dalla vettura. Sul posto sono accorsi immediatamente in codice rosso due ambulanze, ma non solo. Vista la gravità della situazione, infatti, sul luogo dell'impatto si è portato anche l'elisoccorso, in arrivo da Como.

I soccorsi

Viste le gravi condizioni, a uno dei due ciclisti è stato praticato il massaggio cardiaco sul posto, prima di essere trasportato in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale "Circolo" di Varese. Molto meno gravi le condizioni dell'altra persona coinvolta nello schianto e trasportata in codice verde all'ospedale di Vimercate. Presenti sul posto, per aiutare i soccorritori, anche i Vigili del fuoco di Monza. Sulla dinamica dell'accaduto indagano i Carabinieri di Vimercate.

I precedenti

Quello di questa notte non è purtroppo il primo incidente che si verifica lungo la Sp2. La Provinciale che collega Monza e Trezzo, infatti, già in passato è stata teatro di numerosi gravi schianti, a volte anche mortali. Su quanto accaduto indagano i Carabinieri di Vimercate.