Terribile incidente nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 luglio a Ornago: per i tre giovani coinvolti si è temuto il peggio, ma fortunatamente le loro condizioni sono migliorate dopo l'intervento dei sanitari.

Terribile incidente nella notte a Ornago: tre giovani in ospedale

L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte in via Burago, dove due auto si sono scontrate all'altezza dell'incrocio con via Alberto Dalla Chiesa. L'impatto, avvenuto per cause ancora da chiarire, è stato violentissimo. Ad avere la peggio sono stati due ragazzi di 20 anni e una giovane di 25, tutti rimasti feriti nello scontro. Per loro si è subito temuto il peggio. Sul posto sono infatti intervenute tre ambulanze, tutte in codice rosso, e un'automedica.

Estratti dai pompieri

In via Burago sono accorsi anche i Vigili del fuoco che hanno aperto una delle due macchine coinvolte per estrarne gli occupanti. Fortunatamente le condizioni dei giovani sono migliorate sensibilmente minuto dopo minuto, tanto che tutti e tre sono stati trasportati in ospedale (Vimercate e Policlinico di Monza) in codice verde per gli accertamenti di rito. Sul posto anche i Carabinieri della competente stazione, a cui è stato affidato il compito di fare piena luce sulla dinamica e sulle eventuale responsabilità.