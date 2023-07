Terribile incidente tra due moto, paura per due giovani centauri

Attimi di grande paura questa notte, a Cornate. Due giovani sono rimasti vittime di un grave incidente motociclistico poco prima dell'1. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze, un'automedica e due elisoccorsi. Fortunatamente, non sarebbero in pericolo di vita.

Paura per due 18enni

L'incidente è avvenuto poco prima dell'1 in via Giacomo Matteotti, strada che collega il centro di Cornate con la frazione di Villa Paradiso. Un'arteria periferica, spesso priva di traffico (soprattutto nelle ore notturne). Protagonisti dello schianto due giovani di 18 anni, immediatamente soccorsi in codice rosso. Grande lo spiegamento di forze messo in campo per soccorrere i due centauri: sul posto, infatti, si sono precipitati due elisoccorsi, quattro ambulanze e un'automedica. Presenti anche i Carabinieri e i Vigili del fuoco di Monza. Fortunatamente le condizioni dei due giovani sono andate migliorando nel corso dell'intervento e il codice è stato derubricato a giallo. Dopo essere stati stabilizzati sul posto, i due motociclisti sono comunque stati trasportati in ospedale in elisoccorso, uno al San Gerardo di Monza, l'altro al Circolo di Varese.

Dinamica tutta da chiarire

Ancora tutta da chiarire la dinamica dell'incidente che ha visto coinvolti i due 18enni. Su quanto accaduto indagano i Carabinieri di Monza, accorsi sul posto per le consuete indagini di rito.