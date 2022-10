Terribile schianto a Ornago, grave un ragazzo di 21 anni

Un terribile schianto si è verificato quest'oggi, mercoledì 12 ottobre 2022, poco prima delle 13 a Ornago, in via Roma. Coinvolte un'auto e una motocicletta: ad avere la peggio un ragazzo di 21 anni, trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza.

Dinamica ancora tutta da chiarire

Ancora tutta da chiarire la dinamica dell'incidente avvenuto poco prima delle 13 in via Roma, a Ornago. Coinvolte nella collisione, come detto, un'automobile e una motocicletta: ad avere la peggio nello schianto un ragazzo di 21 anni, che si trovava alla guida della moto. Le condizioni del giovane sono apparse fin da subito molto gravi e sul posto si sono portate in codice rosso due ambulanze. Ma non solo. Pochi minuti dopo in un'area verde vicina a via Roma è atterrato anche l'elisoccorso, arrivato da Milano per accelerare le operazioni di soccorso.

Trasportato al San Gerardo

Grazie all'intervento dei sanitari il 21enne è stato stabilizzato sul posto, ma le sue condizioni di salute sono rimaste critiche. Il ragazzo è stato quindi trasportato d'urgenza in elicottero all'ospedale San Gerardo di Monza, dove è arrivato poco prima delle 14. Presenti sul posto anche gli agenti del corpo di Polizia locale Brianza Est, chiamati a fare luce sulla dinamica dell'incidente.

Le foto dei soccorsi