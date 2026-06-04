Un terribile incidente si è verificato questa mattina sull’A4, nel tratto compreso tra Cambiago e Cavenago. Due auto e un furgone si sono scontrati e tre persone sono rimaste ferite. Una di queste è stata portata via in elisoccorso in gravissime condizioni.

Terribile schianto in A4: persona estratta dalle lamiere, è gravissima

Come riportato dai colleghi di Primalamartesana.it, lo schianto è avvenuto nella mattina di oggi, giovedì 4 giugno 2026, prima dell’alba intorno alle 4.50. Nell’incidente sono rimasti coinvolti un furgone e due auto. La violenza dell’impatto è stata notevole, come si evince dai danni provocati ai veicoli. Sul posto è stata richiesta la presenza di diverse ambulanze, delle automediche e dell’elicottero, tutti con la massima urgenza. La situazione più grave è stata quella di un automobilista rimasto incastrato all’interno delle lamiere e liberato dai Vigili del Fuoco del Comando di Monza e Brianza che, insieme al personale del Distaccamento volontario di Vimercate e del distaccamento di Lissone, hanno collaborato alle operazioni di soccorso.

Il trasferimento in elisoccorso al San Gerardo

La persona rimasta incastrata è stata estratta non senza difficoltà dalle lamiere accartocciate del suo mezzo, quindi caricata a bordo dell’elisoccorso per essere portata con la massima urgenza al Pronto soccorso del San Gerardo di Monza.

Una volta terminate le operazioni di soccorso, insieme al personale della Polizia Stradale e agli addetti dell’autostrada l’A4 è stata liberata dai detriti e ripulita, per consentire la ripresa del traffico dopo ore di disagi per gli automobilisti. Le altre due persone coinvolte hanno riportato ferite meno gravi, ma pur sempre serie, e sono state portate in codice giallo all’ospedale di Vimercate e al San Raffaele di Milano.