Terribile schianto in Tangenziale, muore 24enne

Uno schianto terribile, avvenuto a velocità pare elevatissima, che non gli ha lasciato scampo.

Motociclista 24enne morto sul colpo

E’ morto sul colpo il 24enne in sella ad una potente moto protagonista dell’incidente avvenuto la notte scorsa, tra mercoledì 15 e giovedì 16 luglio, lungo la Tangenziale Est, in territorio di Vimercate.

Lo schianto in Tangenziale, a Vimercate

E’ accaduto poco dopo le 2 all’altezza dell’uscita di Vimercate centro, poco prima delle gallerie, sulla carreggiata Sud, in direzione Milano.

Tangenziale chiusa

In quel momento gli operai stavano provvedendo, in quel punto, alla posa di cartelli di segnalazione per la chiusura notturna della carreggiata prevista per l’esecuzione di alcuni lavori.

Il motociclista viaggiava a velocità elevatissima

In sostanza il centauro avrebbe dovuto imboccare obbligatoriamente la rampa d’uscita di Vimercate centro. Probabilmente a causa della velocità molto elevata, non si è accorto dei cartelli.

Lo schianto contro i cartelli e poi contro il furgone degli operai

Ne ha centrato uno, ha perso il controllo della moto e infine si è schianto contro il furgone degli operai che trasportava i birilli.

Uno schianto terribile. A dare l’allarme sono stati gli stessi operai. Nel giro di pochi minuti sul posto sono giunte due ambulanze in codice rosso, i Carabinieri, i Vigili del fuoco di Vimercate e quattro mezzi della Polizia stradale.

Nulla da fare

Ai sanitari è però subito apparso chiaro che per il giovane non ci fosse nulla da fare.

Visitato sul posto anche il conducente del furgone, lievemente ferito a causa del contraccolpo subito per lo schianto tra la moto e la parte posteriore del mezzo.