Ancora nei pressi del Malcantone

L'incidente è avvenuto a Concorezzo, a poche centinaia di metri da dove un pedone è stato travolto e ucciso mercoledì.

Nuovo terribile schianto lungo la Sp13, centauro in gravissime condizioni. L'incidente è avvenuto ieri sera, giovedì 10 febbraio 2022, a Concorezzo, a poche centinaia di metri da dove si è verificato l'investimento mortale di mercoledì.

Malcantone ancora maledetto

L'incidente è avvenuto ieri sera, giovedì 10 febbraio 2022, intorno alle 22. Coinvolte nello schianto un'automobile, una Ford Fiesta condotta da un 44enne di Roncello e un scooter di grossa cilindrata alla guida del quale viaggiava un 51enne residente a Biassono. Teatro della collisione la Sp 13 Monza-Melzo, in territorio di Concorezzo, a poche centinaia di metri di distanza da dove è stato travolto e ucciso il giovane Mattia Rossi nella serata di mercoledì.

In base ad una prima ricostruzione il centauro percorreva la strada provinciale in direzione Melzo quando ha impattato frontalmente con la Fiesta proveniente dal senso opposto di marcia. La vettura stava effettuando una manovra di svolta a sinistra per accedere all'area di rifornimento e il centauro nello stesso momento avrebbe sorpassato un'auto che lo precedeva che aveva rallentato dopo aver notato la manovra di svolta della Ford.

Ad avere la peggio è stato il centauro: l'uomo è stato soccorso in codice rosso ed è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Gerardo di Monza.

Il 44enne alla guida dell'auto, anch'egli soccorso e trasportato in codice giallo in ospedale a Vimercate è stato dimesso con sette giorni di prognosi. ha riportato una distorsione del rachide cervicale e un trauma cranico non commotivo.

Il traffico veicolare, a seguito dell'incidente, è stato interrotto temporaneamente per i rilievi eseguiti dai militari della stazione dei Carabinieri di Concorezzo.