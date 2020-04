Terribile schianto sulla SP13 a Caponago: c’è un morto

Terribile schianto sulla SP13 a Caponago: c’è anche un morto.

E’ successo poco dopo le 21 lungo la Monza-Melzo, all’altezza di Caponago, dove due furgoncini che viaggiavano in direzioni opposte si sono scontrati in un frontale. L’impatto tra i due mezzi è stato terribile e per uno dei due conducenti non c’è stato nulla da fare, mentre l’altro è in gravi condizioni.

L’incidente e il morto

La dinamica dei fatti è ancora poco chiara e le Forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire il tutto. Quello che è certo è che a scontrarsi sono stati un Fiat Doblò e un furgoncino marca Ford al cui volante si trovavano due uomini rispettivamente di 35 e 62 anni. Il conducente del secondo veicolo è morto e i soccorsi immediatamente giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, mentre il primo si è salvato, ma le sue condizioni sono critiche, tanto da essersi reso necessario il trasporto in elicottero. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Gorgonzola e di Vimercate

