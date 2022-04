Terribile scontro tra camion e auto al confine tra Vimercate e Usmate

Schianto

Il drammatico incidente lungo la Sp177: sul posto quattro ambulanze in codice rosso, un'automedica, l'elisoccorso e i Vigili del fuoco.

Un gravissimo incidente tra un camion e un'auto si è verificato nel pomeriggio di oggi, venerdì 1 aprile. E' accaduto poco dopo le 17 lungo la Strada provinciale 177 al confine tra Usmate Velate e Vimercate.

Quatro ambulanze in codice rosso e l'elisoccorso

Sul posto si sono portati gli agenti delle Polizie locali dei due comuni, quattro ambulanze in codice rosso, un'automedica e l'elisoccorso che si è levato in volo da Milano. Intervenuti anche i Vigili del fuoco.

Il camion si è ribaltato, veicoli distrutti

L'incidente si è verificato all'altezza di una curva. A seguito dello scontro il camion, di un'azienda di spurghi si è ribaltato più volte finendo poi a lato della carreggiata. Distrutta anche l'auto finita nel campo a lato della strada.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, l'auto viaggiava in direzione di Arcore. Giunto all'altezza di una curva a destra, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo invadendo così la corsia opposta. L'auto si è quindi scontrata frontalmente con un camion di un'azienda di spurghi che viaggiava in direzione opposta.

Quattro persone coinvolte, alcune incastrate nei mezzi

I Vigili del fuoco sono al lavoro per estrarre i conducenti e i passeggeri dai mezzi. Quatro, pare, le persone coinvolte (tutti quanti uomini) di 27, 37, 37 e 43 anni: due sul camion e due sull'auto.

Due ambulanze ripartite verso gli ospedali

Aggiornamento delle 18.15: due delle tre persone convolte sono state estratte e caricate sulle ambulanze. Le loro condizioni non sembrano gravi. Sono stati trasferiti verso gli ospedali uno in codice giallo e uno in codice verde.

Il conducente dell'auto carica sull'elisoccorso in codice rosso

Aggiornamento delle 18:25: un terzo uomo è stato estratto dall'auto e caricato in codice rosso sull'elisoccorso diretto all'ospedale Niguarda di Milano.

