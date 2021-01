Terrificante schianto frontale tra auto: gravissimo un ragazzo di 25 anni

Terrificante schianto frontale tra due auto: gravissimo un ragazzo di 25 anni residente a Lesmo. Nel drammatico incidente avvenuto ieri sera, martedì 26 gennaio, a Casatenovo è rimasto coinvolto anche un 37enne.

Schianto frontale tra auto: gravissimo un ragazzo di 25 anni

L’incidente, la cui dinamica dovrà essere ricostruita con esattezza dagli agenti della Polizia Stradale che sono intervenuti sul posto, è avvenuto intorno alle 22 lungo via Roma. Due auto, una Golf e una Clio si sono scontrate con violenza inaudita in maniera frontale. Le vetture si sono trasformate in trappole fatte di lamiere contorte tanto che due ragazzi, uno per auto, sono rimasti incastrati negli abitacoli. Per liberarli sono intervenuti con tempestività i Vigili del Fuoco che poi hanno affidato i feriti alle cure dei medici.

Elisoccorso sul posto

Sul posto, a sirene spiegate, si sono precipitati anche i sanitari a bordo delle ambulanze della Croce Bianca di Merate e della Croce Rossa di Casatenovo e di una auto medica. In via Roma è atterrato anche l’elisoccorso decollato da Como, che ha immediatamente trasportato il 25enne di Lesmo all’ospedale di Lecco, dove al momento resta ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione a causa dell’importante politrauma riportato. Il 37enne è invece stato accompagnato in codice giallo al San Gerardo di Monza con traumi all’addome e ad un arto.